تحرك برلماني بشأن تشويه تمثال محمد علي باشا في شبرا

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول ما تم من تشويه تمثال محمد علي بمنطقة المؤسسة في شبرا الخيمة.

واقعة تشويه تمثال محمد علي في شبرا

وأشار النائب إلى البيان الصادر عن نقابة التشكيليين بشأن ما جرى مع تمثال محمد علي، الذي نحته الفنان الكبير الدكتور شمس القرنفلي – أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها – والذي جرى تشويهه بعد استبدال قاعدته الأصلية بأخرى لا تتسق مع الرؤية الجمالية والبصرية للعمل الفني، وهو ما وصفته النقابة بأنه “تصرف غير مسئول وتعدٍ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام".

قرار استبدال قاعدة تمثال محمد علي مخالف

وتساءل عضو مجلس النواب، عن صاحب قرار تغيير قاعدة تمثال محمد علي، قائلا: هل جرى استشارة الفنان صاحب العمل أو نقابة التشكيليين قبل التنفيذ، وكيف يتم العبث بمعلم فني وتاريخي بهذه القيمة دون وجود لجان فنية متخصصة تشرف على هذه التغييرات؟.

مطالب بإعادة القاعدة الأصلية لتمثال محمد علي

كما وجه النائب سؤالا، قائلا: هل تتحمل الجهة المنفذة تكلفة إعادة القاعدة الأصلية لتمثال محمد علي ومن يحاسب على إهدار المال العام في مثل هذه التصرفات العشوائية؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف خطة الدولة لحماية الأعمال الفنية والتاريخية من التشويه أو التغيير غير المدروس، وضمان احترام الملكية الفكرية للفنانين.

تشكيل لجان مختصة بشأن مشروعات المعالم الفنية قبل البدء في التنفيذ

وشدد النائب على أهمية تشكيل لجنة دائمة من نقابة التشكيليين، أساتذة الفنون، ووزارة الثقافة لمراجعة أي تعديلات أو مشروعات تخص التماثيل والمعالم الفنية قبل البدء فيها، وإصدار لائحة تنظيمية تلزم الجهات الحكومية بعدم المساس بأي عمل فني أو أثري إلا بعد موافقة اللجان الفنية المختصة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إعادة القاعدة الأصلية لتمثال محمد علي احترامًا لقيمة العمل الفني وحقوق الفنان، مشددًا على ضرورة إطلاق سجل وطني للأعمال الفنية العامة لحمايتها من العبث أو التشويه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.