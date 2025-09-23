أكدت محافظة القليوبية أن ما أثير مؤخرا عن نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة بشبرا إلي مدخل المحافظة من الناحية الجنوبية بجوار قصر محمد علي الشهير هو إجراء مؤقت، في إطار مشروع حضاري لترميم التمثال، ووضعه في مكانه اللائق واختيار قاعدة مناسبة له.

القليوبية توضح أسباب نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة بشبرا إلي مدخل القليوبية



وأوضح المحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة أن نقل تمثال محمد علي مؤسس مصر الحديثة من موقعه في ميدان المؤسسة تم بسبب الشروع في إعداد مخطط حضاري لتطوير الميدان، عقب الحريق الذي شهدته المنطقة مؤخرا، وبناء عليه قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التكليف بعمل مخطط حضاري لتطوير الميدان بالكامل، للقضاء علي العشوائية وبما يليق بالمحافظة كمدخل إلي القاهرة

في سياق متصل قال الدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها السابق ومصمم التمثال أنه تم التواصل مع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وجهاز التنسيق الحضارى ونقابة الفنانين التشكيلين لاعادة تمثال محمد على باشا الي مكان يليق به وتأهيله على قاعدة مناسبه فى أحد الميادين المناسبه لمدخل المحافظه سواء بالقناطر الخيريه أو شبرا الخيمه بما يتناسب تاريخيا وبصريا بقيمة العمل

ووجه القرنفلي الشكر الي محافظ القليوبية وقيادات المحافظة التي تفاعلت وتواصلت معه بدافع حل المشكلة وتوضيح الأمور حرصا علي الصالح العام وحفاظا علي التاريخ والتنسيق الحضاري

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد أعلنت في بيان لها رفضها لتغيير قاعدة تمثال محمد على باشا بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، واعتبرت أن ذلك تعديا على حقوق الملكية الفكرية للفنان منفذ العمل الفني الفنان شمس القرنفيلى أستاذ النحت الميدانى والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقيه جامعة بنها واعتبار ماحدث تشويه للذائقة البصرية.

تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو

