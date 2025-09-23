الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القليوبية توضح أسباب نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة

تمثال محمد علي شبرا
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو

أكدت محافظة القليوبية أن ما أثير مؤخرا عن نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة بشبرا إلي مدخل المحافظة من الناحية الجنوبية بجوار قصر محمد علي الشهير هو إجراء مؤقت، في إطار مشروع حضاري لترميم التمثال، ووضعه في مكانه اللائق واختيار قاعدة مناسبة له.

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

 

القليوبية توضح أسباب نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة بشبرا إلي مدخل القليوبية


وأوضح المحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة  أن نقل تمثال محمد علي مؤسس مصر الحديثة من موقعه في ميدان المؤسسة تم بسبب الشروع في إعداد مخطط حضاري لتطوير الميدان، عقب الحريق الذي شهدته المنطقة مؤخرا، وبناء عليه قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التكليف بعمل مخطط حضاري لتطوير الميدان بالكامل، للقضاء علي العشوائية وبما يليق بالمحافظة كمدخل إلي القاهرة

في سياق متصل قال الدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها السابق ومصمم التمثال أنه تم التواصل مع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وجهاز التنسيق الحضارى ونقابة الفنانين التشكيلين لاعادة تمثال محمد على باشا الي مكان يليق به وتأهيله على قاعدة مناسبه فى أحد الميادين المناسبه لمدخل المحافظه سواء بالقناطر الخيريه أو شبرا الخيمه بما يتناسب تاريخيا وبصريا بقيمة العمل

ووجه القرنفلي الشكر الي محافظ القليوبية وقيادات المحافظة التي تفاعلت وتواصلت معه بدافع حل المشكلة وتوضيح الأمور حرصا علي الصالح العام وحفاظا علي التاريخ والتنسيق الحضاري 
وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد أعلنت في بيان لها رفضها لتغيير قاعدة تمثال محمد على باشا بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، واعتبرت أن ذلك تعديا على حقوق الملكية الفكرية للفنان منفذ العمل الفني الفنان شمس القرنفيلى أستاذ النحت الميدانى والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقيه جامعة بنها واعتبار ماحدث تشويه للذائقة البصرية.

تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو
تمثال محمد علي شبرا الخيمة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القناطر الخيرية حي غرب شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها

وزير التعليم من القليوبية: التدريس "أم المهن".. "البرمجة" لغة المستقبل وإدخال المادة لإكساب الطلاب مهارات عصرية.. ويؤكد: ضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

رغم عدم تسجيله، مروان عطية رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads