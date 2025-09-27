السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لاتهامه بمضايقة طالبة، تجديد حبس مدير مدرسة بشبين القناطر

متهم
متهم

 جددت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس مدير مدرسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك لاتهامه بمضايقة طالبة. 

محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

محافظ القليوبية: قطن "جيزة 97" طويل التيلة يحقق موسما استثنائيا

وكان اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بـالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتعرض طالبة تُدعى “ر. ا. س” مقيمة بقرية طحانوب، للمضايقة من قِبل مدير المدرسة ويدعى “م. ف. ف”، 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز. 

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض هاتف محمول عليها وحاول التعدي عليها، ورفضت تصرفاته وهربت من الغرفة وأبلغت شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بالإضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لإغراء ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية بخزينة مكتبه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما أكدت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة بعد الحادث الذي وقف في بداية العام الدراسي الجديد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحث الجنائية بالقليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

المدير التنفيذي للهلال الأحمر تستقبل مجلس إدارة فرع القليوبية

محافظ القليوبية يستجيب لنداء سيدة كفيفة ويوفر لها شقة سكنية

نقابة التشكيليين تعلن حل أزمة تمثال محمد علي بعد استجابة محافظ القليوبية

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

الخطيب يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads