الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، متقدمة بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، مع استمرار المتابعة الدقيقة للوضع من قبل الفرق الميدانية والمركزية، حيث تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثًا عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الجهود مبذولة للسيطرة على الموقف وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، وستواصل إصدار التحديثات الرسمية لإطلاع الرأي العام على التطورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.