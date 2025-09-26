الجمعة 26 سبتمبر 2025
الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

حريق مصنع الملابس
حريق مصنع الملابس بالمحلة
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، متقدمة بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، مع استمرار المتابعة الدقيقة للوضع من قبل الفرق الميدانية والمركزية، حيث تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثًا عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع. 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الجهود مبذولة للسيطرة على الموقف وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، وستواصل إصدار التحديثات الرسمية لإطلاع الرأي العام على التطورات.

