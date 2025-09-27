وزير النقل يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تخطيط مشروعات النقل

ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجلسة رقم (39) لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

وأشار الوزير في بداية الاجتماع بأهمية دور الهيئة، حيث تعد الداعم لجميع هيئات وقطاعات الوزارة فهي حجر الأساس في تخطيط كافة مشروعات النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مشددًا على أهمية التخطيط المتكامل الذي يحقق أهداف الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فيما يخص إنشاء الممرات اللوجستية الدولية، ودعم حركة التجارة والصناعة، وخفض زمن وتكلفة النقل، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان وأكد على أهمية بناء الكوادر الفنية الشابة على اعلى قدر من الكفاءة للنهوض بالهيئة وتعزيز دورها.

وقامت المهندسة منى قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بداية الجلسة بتوجيه خالص الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعمه للهيئة خاصة في تفعيل اختصاصات الهيئة بالإشراف على تنفيذ المشروعات وزيادة موازنة الدراسات ودعم الهيئة بالكوادر الفنية والاقتصادية، وقدمت عرضا تقديميا تضمن الموقف التنفيذي لمشروعات النقل الجارية وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل بكافة قطاعاته (سكك حديد – مترو الانفاق – الطرق والكباري – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).

مقترح الموازنة للعام المالي لوزارة النقل

وناقش المجلس مقترح الموازنة للعام المالي 2025/2026، والذي يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الجارية، وإطلاق مشروعات جديدة تحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لقطاع النقل.

وفي ختام الجلسة وجّه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المخططة، وبأعلى معايير الجودة، مع التأكيد على الالتزام بالموازنة المقترحة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع التشديد على ضرورة دراسة أثر جميع مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قطاعات المختلفة بالدولة المصرية وذلك وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية، والاهتمام بدراسة الجوانب الاقتصادية لمشروعات النقل والجوانب التسويقية لتحديد فرص الاستثمار المثلى فى هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن هيئة تخطيط مشروعات النقل تلعب دورا هاما في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لأنظمة النقل، وذلك لضمان تحقيق كفاءة التشغيل، واستخدام الموارد بفعالية، وتلبية احتياجات المواطنين في التنقل بشكل مستدام.

كما تعمل الهيئة على تحليل أنماط النقل الحالية والمتوقعة، وتوقع الاحتياجات المستقبلية، وتحديد الاستثمارات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف أصحاب المصلحة لإنشاء شبكات نقل فعالة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.

