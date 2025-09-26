النقل تنشر تقريرًا حول المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري

نشرت وزارة النقل تقريرا عن المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري، جاء بالتقرير ست نقاط رئيسة من مميزات وفوائد المحطة لخدمة النقل البحري.

وأهم ما جاء بالتقرير ما يلي:

1. تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وفي اطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

2. يتم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف م٢ تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة

3. تم بدء أعمال البنية الفوقية للمحطة.

4. من المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

5. تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

6. المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير.

7. سبق وتم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

