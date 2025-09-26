النقل تحذر من هذه السلوكيات وتتوعد المخالفين

تواصل وزارة النقل حملتها التوعوية "سلامتك تهمنا" للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تؤدي إلى أضرار للركاب وتعرض حياتهم للخطر، كما تسهم هذه السلوكيات في تعطيل حركة القطارات، مما يؤثر على سير المرفق بفعالية.

من بين السلوكيات السلبية التي تتسبب في أضرار بالغة، اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، بالإضافة إلى إقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد.

كما تشمل هذه السلوكيات أيضًا شد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، وإلقاء القمامة على القضبان، فضلًا عن ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مثل التسطيح فوق القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

وكذلك يُعد قذف الأطفال للقطارات بالحجارة من الأفعال التي تؤدي إلى إصابات جسيمة بين الركاب والسائقين.

وتناشد وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالانضمام إليها في حملتها التوعوية للتصدي لمخاطر السلوكيات السلبية التي يتسبب البعض في ارتكابها.

وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب والسائقين للخطر، بالإضافة إلى تسببها في أضرار جسيمة للقطارات، بما في ذلك جراراتها وعرباتها، مما يعيق سير المرفق بشكل آمن وفعال.

