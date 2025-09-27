السبت 27 سبتمبر 2025
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره بيرنلي علي ملعب "الاتحاد" اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/26.

ويتواصل غياب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي نتيجة الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر في شهر سبتمبر الجاري أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، في حين أن بيرنلي يمتلك 4 نقاط في المركز السادس عشر.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


 

 

 

 

