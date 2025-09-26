منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة اليابان في مونديال الشباب

يختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب اليابان، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للشباب مرانًا خفيفًا اليوم الجمعة، على أحد ملاعب التدريب الفرعية القريبة من مقر إقامته في العاصمة التشيلية سانتياجو.

منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

فيفا يعتمد الزي الرسمي لمنتخب مصر بمونديال الشباب

فيما استضاف فندق إقامة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم للكشف عن زي وملابس الفريق واعتمادها قبل انطلاق منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

كما استعرض حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب خلال الجلسة، بطاقات اللاعبين ومطابقتها بجوازات السفر قبل أن يخضع اللاعبون والجهاز الفني لجلسة التصوير الرسمية الخاصة بالبطولة.

موعد مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب اليابان مساء غد السبت، وتنطلق صافرتها في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

