رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه وتجاوز كل الحدود

قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون: إن “بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي    فقد صوابه وتجاوز كل الحدود في تصرفاته”.

وتابع: "ما نراه بين عشية وضحاها من هجوم على مدينة غزة أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقبل وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان: إن عنف إسرائيل ضد فلسطينيي الضفة وصل إلى  أعلى مستوى يومي منذ 2005.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن تقارير أوردت اختفاء فلسطينيين على يد إسرائيل أو نيابة عنها، ومعظم الفلسطينيين احتجزوا في مداهمات بغزة ثم نقلوا لإسرائيل.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها بذلت جهودًا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رفض حركة حماس لهذه المبادرات أدى إلى استمرار الحرب، ما يجعلها – بحسب تعبير الوزارة – "في حالة مواجهة مع أبناء القطاع".

الخارجية الأمريكية: نسعى لإنهاء القتال في غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن ما زالت تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء القتال في غزة، مشددًا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لضمان أمن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

 

تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى أن استمرار رفض المقترحات المطروحة يفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، ويعيق إدخال المساعدات العاجلة إلى السكان.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية داخل القطاع، وسط دعوات دولية متجددة لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات جادة.

