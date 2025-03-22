ارتفاع ملحوظ في أسعار السمنة البلدي والزبدة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، مع زيادة طلبات الشراء خلال الفترة الحالية مع بدء موسم إعداد كعك عيد الفطر المبارك، إذ تفضل بعض السيدات إعداد كحك العيد في المنزل، استعدادًا لاستقبال العيد بداية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

سعر سمنه بلدي في المحال التجارية

أسعار السمن البلدي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمنة البلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلًا عن سعر السمنة والزبدة في السلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

اسعار السمنه البلدي في المحال التجارية

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 185.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 110 جنيهات إلى 220 جنيهًا للكيلو.

اسعار الزبدة في المحال التجارية

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 69 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 405.6 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 200 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

تخفيضات على أسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

قدمت المحال والسلاسل الغذائية تخفيضات على أسعار السمنة البلدي والزبدة الطبيعي لبعض العلامات التجارية، وجاءت أسعارها كالأتي:

اسعار السمنة البلدي في المحال التجارية

سعر السمنة البلدي في المحال التجارية

بلغ سعر زبدة فيرن وزن 500 جرام نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبدة صني نحو 108 جنيهات.

بلغ سعر سمن جاموسي وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 385 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بقري وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 358 جنيهًا.

سعر زبده في المحال التجارية

اسعار السمنة البلدي في المحال التجارية

بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 450 جرامًا نحو 239 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 700 جرام نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة خليط وان كاو وزن كيلو نحو 87.8 جنيه.

اسعار الزبده في المحال التجارية

سعر الزبدة في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو الزبدة خليط نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبدة فيرن نحو 136 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1800 جرام نحو 1017 جنيهًا.

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 1500 جرام نحو 800 جنيه.

بلغ سعر زبدة غير مملحة لورباك وزن 200 جرام نحو 180 جنيهًا.

سعر السمنة البلدي في المحال التجارية

اسعار الزبدة في المحال التجارية

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1.4 كيلو نحو 720 جنيهًا.

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 800 جرام نحو 408 جنيهات.

بلغ سعر زبدة المراعي وزن 200 جرام نحو 172 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة المراعي وزن 400 جرام نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 850 جرامًا نحو 425 جنيهًا.

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