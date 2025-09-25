الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الطماطم اليوم،
أسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم، اليوم الخميس؛ ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، لتواصل موجة الارتفاعات التي بدأتها مع نهاية الشهر الماضي.

اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

10.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، ارتفعت أسعار  الطماطم نحو جنيهين في الكيلو، أي بنسبة 10.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 19.6 جنيه.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

اسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

 أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

مواد متعلقة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads