أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم، اليوم الخميس؛ ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، لتواصل موجة الارتفاعات التي بدأتها مع نهاية الشهر الماضي.

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

10.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، ارتفعت أسعار الطماطم نحو جنيهين في الكيلو، أي بنسبة 10.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 19.6 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

