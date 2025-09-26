أخبار الاقتصاد اليوم: كامل الوزير: تزايد الطلب على الأراضي الصناعية، ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وانخفاض في الطماطم بالأسواق اليوم الجمعة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، بنحو 40 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5830 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4370 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40800 جنيها.

الجمارك تكشف سبب إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم للمصريين فقط



أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة اعتبارًا من 24 سبتمبر 2025، تنص على أن إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم سيقتصر على المواطنين المصريين فقط، بينما لن يتمكن المسافرون الأجانب من الاستفادة من هذا الإعفاء بعد الآن.

وأوضح الجهاز، أن القرار يهدف إلى تنظيم المنظومة بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أن الأمر خارج اختصاص ومهام مصلحة الجمارك، حيث إن المسئولية الكاملة عن تنظيم وإدارة النظام تقع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي تصريح خاص لـ “فيتو”، قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن القرار جاء بعد ملاحظات متكررة عن محاولات بعض الأجانب، وكذلك المصريين من مزدوجي الجنسية، المطالبة بالحصول على الإعفاء باستخدام جواز السفر الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخدمة تقتصر على المصريين فقط ولا تمتد إلى غيرهم.

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم أي استفسارات أو شكاوى عبر الخط الساخن (15380) أو من خلال واتساب (01033151553 – 01152118155) أو البريد الإلكتروني (contactus@telephony.gov.eg).



30 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة



ارتفعت أسعار الذهب التعاملات المسائية داخل الاسواق المحلية المصرية بقيمة تصل إلي 30 جنيه وذلك بالمقارنة الاسعار في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5817 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5090 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4363 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40720 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

55 شركة هندية تعمل بالسوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.7 مليار دولار



تعاون مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي برئاسة المستشار التجاري محمد عبد المجيد، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في تنظيم الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض التجارة الدولي UP International Trade Show (UPITS)، والمقام بمدينة نويدا بولاية أوتار برادش في الهند خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2025.



يأتي هذا في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لدعم المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وافتتح المعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحضور يوجي أديتياناث وزير ولاية أوتار برادش، الدكتور Subhransu Sekhar Acharya رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) الهندية.

وتشارك في نسخة هذا العام خمس شركات مصرية من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت الجهة المنظمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات مساحة مجانية قدرها 30 مترًا مربعًا لإقامة الجناح المصري.

ويأتي التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات المصري والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) الهندية بتاريخ 12 ديسمبر 2024، والتي تمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم المعارض وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

ويواصل مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي جهوده لتفعيل المذكرة وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الهندي بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الهندية، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

واكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا متناميًا في ضوء الاستثمارات الهندية القائمة في السوق المصرية، مؤكدا أن نحو 55 شركة هندية تعمل في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار في قطاعات متنوعة.

وأكد الشريف أن العديد من الشركات الهندية تتجه في الوقت الراهن للدخول إلى السوق المصرية باستثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في مناخ الاستثمار المصري والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.





غرفة الجيزة تناقش نقل صلاحيات التفتيش من الصحة إلى سلامة الغذاء

نظمت الغرفة التجارية بالجيزة اليوم ندوة هامة تحت رعاية المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لمناقشة القواعد والإجراءات المنظمة لنقل صلاحيات التفتيش من مفتشي وزارة الصحة إلى مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع العام القادم.



وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات الغرفة التجارية بالجيزة وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينهم عبد الله غراب عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة العامة للمخابز، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة، والدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذي ونائب رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية بالتفتيش ومتابعة المنشآت الغذائية.



واستعرض المشاركون الإطار الجديد لعمل الهيئة الذي يقوم على مبدأ الامتثال الطوعي، حيث يتم منح المنشآت فرصة لتصحيح الملاحظات التي يتم رصدها، مع متابعة مستمرة للتأكد من الاستجابة قبل توقيع الجزاءات، كما تمت الإشارة إلى أنه في حال كانت الملاحظة تتطلب تكلفة مالية مرتفعة أو إذا لم تكن جسيمة، سيتم منح المنشآت فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يوازن بين حماية المستهلك واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وليس الاكتفاء بتحرير المخالفات، حيث جرى التشديد على أن معيار التقييم يرتكز على مدى تجاوب المنشآت مع التعليمات والعمل على تصحيح الملاحظات، وليس على عدد الملاحظات المسجلة. كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد جهة الرقابة على الغذاء لتصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن أعمال التفتيش على المصانع والمحال العاملة في هذا القطاع، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وعدالة في التطبيق.

كما أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر في تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت الغذائية بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالقواعد الجديدة وتوضيح الملاحظات المطلوب تداركها، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة مع مطلع العام المقبل.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة نوعية في إصلاح منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم استقرار الأسواق ويُرسخ لمناخ اقتصادي أكثر أمانًا وعدالة. كما أكدت الغرفة التجارية بالجيزة التزامها الكامل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتذليل أي عقبات أمام المنشآت وتقديم الدعم اللازم لضمان التطبيق الفعّال للمنظومة بما يحقق المصلحة العامة.



انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

سجلت أسعار الطماطم اليوم الجمعة؛ انخفاضًا في الأسواق، سواء سوق العبور لجملة الخضراوات، أو أسواق التجزئة، وهو الانخفاض الأول الذي تسجله الطماطم عقب موجة من الارتفاعات استمرت لأسبوع متواصل.

كانت قد بدأت أسعار الطماطم سلسلة من الارتفاعات مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعًا جديدًا تخطت به حاليًا ما لا يقل عن 3 أضعاف سعرها في الشهر الماضي، إذ كانت الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سوق التجزئة خلال أغسطس الماضي، أما الآن فيتراوح سعرها بين 15 و30 جنيهًا باختلاف المناطق.



انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.



وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيها إلى 98 جنيها.



70.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 70.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.444 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 65.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.031 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، وقد استحوذت الأسهم على 9.02 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /





كامل الوزير: تزايد الطلب على الأراضي الصناعية



عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء أجهزة المدن، لبحث موقف ترفيق المناطق الصناعية، كما حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية.



وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمدن (أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان)، إلى جانب نسب التنفيذ الخاصة بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تضافر جهود أجهزة المدن مع شركات تنفيذ المرافق لتكثيف العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من أعمال الترفيق تمهيدًا للإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايدًا ملحوظًا

ولفت إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يتقدم أحيانًا أكثر من مستثمر للحصول على نفس القطعة، وهو ما يفرض ضرورة استكمال أعمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المستثمرين، بما يعطي دفعة قوية للصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.









