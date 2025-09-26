الجمعة 26 سبتمبر 2025
مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم 2025

منتخب مصر للشباب
 يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، بمواجهة اليابان، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

ويلعب منتخب الشباب أمام اليابان، في تمام الساعة 11 من مساء غدٍ السبت.

بينما يلاقي نيوزيلندا، يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي، يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتذاع مباراة منتخب الشباب أمام اليابان، على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم.

