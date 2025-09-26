في إطار سعيها المتواصل لدعم طلابها وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية، تشارك جامعة حلوان في فعاليات النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، من بينها: "حلوان - القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - أسيوط - المنوفية - بنها - طنطا - الزقازيق – دمياط – كفر الشيخ – الفيوم – قناة السويس – السويس – بني سويف – السادات – العريش – الوادي الجديد – الأزهر فرع بحري – سوهاج – بورسعيد".

جامعة حلوان تعلن مشاركتها في النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات



وتهدف المسابقة إلى نشر روح التنافس والإبداع وإبراز المواهب الطلابية في المجالات العلمية والثقافية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تتيح للطلاب فرصة ثمينة لإبراز مواهبهم ومهاراتهم، مضيفًا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تكوين شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتفتح أمامه آفاقًا أوسع نحو التميز والإبداع.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الجامعة لتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن المسابقات الثقافية والعلمية تساهم في اكتشاف الطاقات الواعدة بين الطلاب وتدعم التواصل والتكامل بين الجامعات المصرية.

وجدير بالذكر أن مراسم القرعة شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد دعمه الدائم للطلاب والأنشطة الجامعية، كما شارك الإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة جامعات" في فعاليات القرعة، حيث أثنى على مستوى الطلاب المشارك وحماسهم الكبير لخوض المنافسة.



أقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" بين الجامعات الفائزة في الموسم الثامن من المسابقة، وهي: بنها – المنصورة – كفر الشيخ – قناة السويس – دمياط – بورسعيد – طنطا – عين شمس – أسيوط – المنوفية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – حلوان – سوهاج – النيل الأهلية – السويس.

وجاءت القرعة كالآتي بعد تأهل جامعة حلوان وسط ٥٤ جامعة:

مجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.

مجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج.

مجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل.

مجموعة الرابعة: جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.



ويتم المشاركة في برنامج العباقرة جامعة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة على مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، دكتورة رحمه فوزي منسق مشروع عباقرة جامعة حلوان.

