في يوبيلها الذهبي، جامعة حلوان توثق مسيرتها بأول كتاب وأغنية تعبر عن ريادتها

أطلقت جامعة حلوان برنامجا احتفاليا متميزا يتصدره إصدار كتاب توثيقى يرصد تاريخ الجامعة وكلياتها وإسهاماتها العلمية والفنية على مدار نصف قرن، إلى جانب إطلاق أغنية خاصة لأول مرة عن جامعة حلوان تعبر عن هويتها المتفردة بتنوع كلياتها وريادتها في مجالات الفنون والثقافة والعلوم، في إطار الاستعدادات لليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

وعقدت اللجنة التنسيقية العليا لتنظيم الاحتفالية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، وبمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة، لمناقشة فعاليات وبرامج الاحتفال المقرر إقامته نوفمبر المقبل.

وتشمل الفعاليات عروض فنية وموسيقية على المسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة، وفيلم تسجيلي يوثق مسيرة الجامعة، فضلًا عن بطولات رياضية تحت عنوان "كأس اليوبيل الذهبي"، وعقد مؤتمر صحفي دولي بمشاركة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك تكريم رؤساء الجامعة السابقين والشخصيات العامة البارزة من خريجيها، وافتتاح العرض المتحفى الجديد لمتحف الفن المعاصر وقاعة المرصد لفنون الرسم والجرافيك بمجمع الفنون والثقافة، بالإضافة إلى معرض خاص لطلاب الكليات الفنية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحتفل هذا العام بمرور نصف قرن من العطاء والتميز، مشيرًا إلى أن تاريخها يمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ التعليم العالي في مصر، بما قدمته من خريجين أصبحوا رموزًا محليًا ودوليًا.

وأضاف أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل محطة مهمة لتجديد العهد على مواصلة التطوير والريادة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ورئيس اللجنة المنظمة، أن فعاليات اليوبيل الذهبي تأتي كرسالة ثقافية وفنية وعلمية تبرز هوية الجامعة وتنوع كلياتها، حيث يجمع البرنامج بين الفن والعلم والرياضة في إطار احتفالي يليق باسم جامعة حلوان، مشددًا على مشاركة جميع الكليات لإبراز تاريخ الجامعة وإسهاماتها عبر خمسين عامًا.

