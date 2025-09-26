9 نصائح ذهبية لنوم أسرع وأفضل لتعزيز طاقة الطلاب في المدرسة

يشكل الحصول على نوم ليلي جيد ومريح الأساس الذي تبنى عليه طاقة طلاب المدارس وقدرتهم على التركيز والتحصيل العلمي، غير أن الكثيرين يواجهون صعوبة في الإغفاء ليلًا. في المعدل العام، يحتاج معظم الأشخاص ما بين 10 إلى 20 دقيقة للدخول في النوم، وقد يصل هذا الوقت إلى 45 دقيقة لدى البعض، وهو تباين طبيعي يعود إلى اختلاف "الساعة البيولوجية الداخلية" لكل فرد.

ولمساعدة التلاميذ على الغوص سريعًا في عالم الأحلام وضمان حصولهم على راحة كافية، توجد 10 نصائح ذهبية تساعد على ذلك، فجودة النوم هي الأهم وتتفوق على سرعة الإغفاء، لكونها تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وقدرات التعلم والتركيز.

9 خطوات بسيطة نحو نوم مثالي

1. استمع لإشارات الجسم للنعاس

لا يجب محاول إجبار النفس على النوم. فينصح بأن محاولة النوم بشدة تأتي بنتائج عكسية. بدلًا من ذلك، عندما يشعر الطفل بالنعاس طبيعيًا، يجب أن يذهب إلى السرير ويدع جسده يسترخي، إذ أن القلق والتوتر بشأن عدم القدرة على النوم هما ما يبقيان الطالب مستيقظًا.

2. التزم بجدول نوم ثابت

يعد الحفاظ على مواعيد محددة للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ، حتى في أيام العطلات الأسبوعية، أمر بالغ الأهمية. هذا الانضباط يساعد "الساعة الداخلية" على الانتظام، مما يسهل النوم في الأوقات المعتادة.

3. ابتعد عن الشاشات قبل النوم

يجب التوقف عن استخدام الهواتف، الأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون قبل النوم بمدة لا تقل عن نصف ساعة. هذه الشاشات تساهم في تنشيط الدماغ وإبقائه متيقظًا، خاصة عند مشاهدة محتوى مثير أو ممتع. يمكن استبدال ذلك بالاستماع إلى مواد صوتية هادئة ومريحة للمساعدة على الاسترخاء.

4. عالج التوتر بالاسترخاء

الأفكار المتعلقة بالواجبات والامتحانات قد تعرقل النوم. لذلك، من الضروري تعلم تقنيات لتهدئة العقل، مثل التنفس العميق، أو الاستماع إلى ضوضاء هادئة (مثل صوت مروحة، ضوضاء بيضاء) أو أصوات الطبيعة لتساعد الجسم والعقل على الهدوء.

5. الانتباه للنظام الغذائي والمشروبات

تجنب الأطعمة الحارة قبل النوم لتفادي حرقة المعدة عند الاستلقاء.

الامتناع عن تناول الكافيين (الموجود في بعض المشروبات الغازية والشاي والقهوة) في وقت متأخر من بعد الظهر، فهو مادة منبهة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالنباتات والألياف يعزز جودة النوم، بينما الإفراط في السكريات والدهون قد يعطله.

6. تجنب القيلولة المفرطة

الميل لأخذ قيلولة طويلة كتعويض عن نقص النوم الليلي قد يزيد الوضع سوءًا في الليلة التالية، ولن يساعد على النوم أسرع في المساء.

7. خصص وقتًا للنشاط البدني

ممارسة الرياضة في الصباح أو أثناء النهار تمنح الجسم طاقة طبيعية وتساهم في النوم بسهولة أكبر ليلًا. لكن يجب الانتباه لعدم ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم مباشرة، لأنها ترفع حرارة الجسم ومستويات الطاقة مما قد يبقيك مستيقظًا.

8. هيئ بيئة نوم مريحة

اجعل غرفة نومك مكانًا جاذبًا ومناسبًا للنوم، وذلك عن طريق:

جعلها مظلمة جدًا (وهو سبب إضافي لإبعاد الهاتف).

ضبط درجة حرارتها لتكون منخفضة قليلًا

الحفاظ عليها نظيفة ومرتبة للحد من التوتر.

9. لا تُجبر نفسك على النوم بالطرق السريعة المزعومة

لا يوجد دليل علمي يثبت فاعلية طرق مثل "طريقة النوم العسكرية" التي تدعي إمكانية النوم في دقيقتين. فالنوم يجب أن يحدث بشكل طبيعي، وإذا كنت تضطر إلى إجبار نفسك عليه، فهذا يعني أن هناك مشكلة تستدعي المساعدة.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

من الطبيعي أن يستغرق المرء بعض الوقت للدخول في النوم. ولكن، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم بانتظام (ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيًا) وتشعر بتعب وإرهاق شديدين خلال النهار، فمن الضروري التحدث مع الوالدين أو استشارة طبيب مختص في النوم.

يستطيع الأخصائيون تحديد سبب مشكلات النوم وعلاجها، ويُعد العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I) هو الأفضل في هذا المجال، حيث يساعد على تغيير السلوكيات والأفكار المتعلقة بالنوم للحصول على نتائج دائمة وأفضل.

