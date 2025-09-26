من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

شن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، سلسلة من الهجمات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كاشفا كثيرا من أكاذيب دولة الاحتلال ومنتقدا سيطرة تل أبيب على مركز صنع القرار في واشنطن.

تاكر كارلسون يهاجم نتنياهو

وقال الصحفي الأمريكي في إحدى خطاباته أمام فئة الانجلوسنيين: إن نتنياهو وحكومته ليسوا أحفاد بني اسرائيل المذكورين في الإنجيل، وهو حكومته وحتى الشعب الإسرائيلي أشكناز، سفارد بين ومزراحيين كاذبين.

قوية قبل ساعات



المذيع "تاكر كارلسون" أقوى إعلامي مؤثر في أمريكا حاليا يقول بأن لديه معلومات موثوقة بأن رئيس إسرائيل يستهزئ بالولايات المتحدة ويقول بإجتمعاته الخاصة أنه يتحكم بأمريكا ويضيف المذيع لليهود: " لاداعي لفصل أقاربي من أعمالهم لمحاربتي فلن أتوقف…"

وأضاف تاكر كارلسون: أن نتنياهو وحكومته ليسوا أحفاد بني اسرائيل وليسوا سكان فلسطين القدماء بل مجتمعات مهاجره.



كارلسون يتهم نتنياهو بإذلال أمريكا

وتابع كارلسون في مهاجمة نتنياهو وسياسات الاحتلال الإسرائيلي قائلا: هناك حملة إذلال لتحويلنا إلى كارهين. هذه دولة بـ9 ملايين نسمة (قاصدا إسرائيل)، توجه قرارات بلادنا - في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية- التي يبلغ عددها 350 مليون لخدمة مصالحها. لا أقبل هذا ولن أقبله".

واتهم كارلسون نتنياهو بالتفاخر كونه يتحكم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكونه قادرا على التغيير في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يكتف الصحفي الأمريكي بذلك، بل أكد أن لدى إسرائيل معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 التي ضربت الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود معلومات، متعهدا بعمل وثائقي حول أحداث 11 سبتمبر يؤكد صدق كلامه.

وأوضح الصحفي الأمريكي أنه سيتطرق في الوثائقي إلى صلة إسرائيل بهجمات 11 سبتمبر ومن بينها قضية ما عرف ب"طلاب الفن الإسرائيليين" الذين تواجدوا في الولايات المتحدة قبل وبعد الهجمات، وبعضهم خضع للاستجواب من قِبل السلطات الأمريكية ثم أفرج عنه دون توجيه تهم.

وأكد كارلسون أن هذه المجموعة أثارت شكوكا لدى أجهزة الأمن بسبب نشاطات مرتبطة بتصوير وتسجيل مواقع حساسة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يكون مؤشرًا على معرفة مسبقة أو متابعة لما جرى.

وألمح كارلسون إلى ضلوع اليهود في عملية اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، حيث شبه كارلسون، في كلمة ألقاها في مراسم تأبين كيرك، في أريزونا، ما حدث بالتآمر لقتل "يسوع المسيح" لقوله الحقيقة عن السلطة.

وقال في هذا الصدد: "أتخيل كيف يجتمع أشخاص في غرفة، يأكلون الحمص تحت ضوء مصباح خافت، ويفكرون: ماذا نفعل مع هذا الرجل الذي يقول الحقيقة عنا؟ ودائمًا يظهر بينهم شخص بفكرة ساطعة: دعونا فقط نقتله".

واضطرت هذه التصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو للخروج عن صمته والرد على هذه التصريحات، مدعيا أن إسرائيل هي شعب الله المختار ونفي وجود صلة لتل أبيب بهجوم 11 من سبتمبر.



" إضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

للخروج للاعلام والرد

على الصحفي الإمريكي الشهير تاكر كارلسون

" كارلسون خاطب الانجلوسنيين بالقول| نتنياهو وحكومته ليسوا احفاد بني اسرائيل المذكورين في الانجيل

نتنياهو كاذب هو وكل حكومته وحتى الشعب

اشكناز، سفارديين ومزراحيين.

_…

جدير بالذكر أن الصحفي تاكر كارلسون من مواليد 1969 بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ناقد رأي وكاتب عمود، ومذيع، وصحفي.

أجرى مقابلات مع رؤساء من بينهم مقابلة مثيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2024 في موسكو، والتي أثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة بين من اعتبرها "دعاية للكرملين".

وفي 2025 أجرى مقابلة عن بعد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

