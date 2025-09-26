الإعلام الحكومي بغزة: خطاب نتنياهو محاولة يائسة لتزييف الحقائق والهروب من المسئولية

علق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، واصفًا إياه بأنه محاولة يائسة لتزييف الحقائق والهروب من المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وكذلك عن الجرائم المرتكبة على مدار 77 سنة من التطهير العرقي والتهجير القسري والقتل الممنهج ضد شعبنا.

وأوضح أن هذه الأكاذيب لن تغير من الحقيقة شيئًا، ويبدو أن العالم بات أكثر وعيًا وإدراكًا لطبيعة الاحتلال الإسرائيلي كقوة استعمارية استيطانية قائمة على الكذب والتضليل والقتل الممنهج.

وتابع: تجدد إدانتنا لكل الأكاذيب التي يمارسها الاحتلال في كل محفل، ونحمله والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في مواجه الاحتلال.

كما نطالب العالم أولًا بوقف الإبادة والقتل ثم بإرغام الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء واستكمال خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

