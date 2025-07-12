إعلامي أمريكي يكشف المستور، تاكر كارلسون: الاحتلال وراء فضائح إبستين الجنسية (فيديو)

فضائح جيفري إبستين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، الذي اعترف لأول مرة بأن فضيحة ملفات جيفري إبستين ترتبط باستخبارات حكومة أجنبية، كاشفًا أن الدولة الأجنبية المرتبطة بفضائح إبستين هي "إسرائيل".

تاكر كارلسون يكشف علاقة إسرائيل بفضائح جيفري إبستين

ووجه تاكر كارلسون، أكبر صوت جمهوري في الإعلام حاليًا، أنتقادًا لاذعًا وصارخًا ضد إسرائيل وضد الأمريكان، الذين يخافون انتقادها ومسائلتها، حيث انتقد كارلسون إسرائيل بشكل علني، وأتهمها بتجنيد جيفري أبستين للإيقاع بالسياسيين الأمريكيين في قضايا جنسية كارثية، مشيرًا إلى أن أبستين هو أشهر مبتز للمشاهير، وتم اغتياله بالسجن.

تاكر كارلسون يكشف علاقة إسرائيل بفضائح إبستين، فيتو

خرج المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون عن صمته لأول مرة، بشأن التغطية على قضية اغتصاب القاصرات، المتهم فيها رجل المال الأمريكي جيفري إبستين، كاشفًا عن علاقته بإسرائيل، وذلك خلال ظهوره في برنامج "Turning Point".

يقول تاكر كارلسون عن تورط إسرائيل في فضائح جيفري إبستين الجنسية: "لا يُسمح لأحد بأن يقول إن الحكومة الأجنبية التي كان إبستين مرتبطًا بها هي إسرائيل، لأننا دُفعنا لتصديق أن هذا أمر "خاطئ"، لا يوجد أي خطأ في قول ذلك.

جيفري إبستين كان يعمل لحساب الموساد

وتابع كارلسون "أعتقد أن الجواب الحقيقي هو أن جيفري إبستين كان يعمل لحساب أجهزة استخبارات، وعلى الأرجح ليست أمريكية، ومن حقنا الكامل أن نسأل: لصالح من كان يعمل؟ كيف ينتقل شخص من كونه أستاذ رياضيات في مدرسة دالتون أواخر السبعينيات، بدون شهادة جامعية إلى امتلاك عدة طائرات، وجزيرة خاصة، وأكبر منزل سكني في مانهاتن؟"

قبل قليل 🚨



إنتقاد لاذع وصارخ ضد إسرائيل وضد الأمريكان الذين يخافون انتقادها ومسائلتها



"تاكر كارلسون"أكبر صوت جمهوري في الإعلام حاليا ينتقد علنا إسرائيل ويتهمها بتجنيد "أبستين" للإيقاع بالسياسيين الأمريكيين في قضايا جنسية كارثية



*ابستين أشهر مبتز للمشاهير تم اغتياله بالسجن pic.twitter.com/7GvX0mbiE0 — عـبدالله الخريف (@AbdullahK5) July 12, 2025

وتساءل تاكر كارلسون عن مصدر ثروة إبستين قائلًا: "من أين جاء بكل هذا المال؟ لا أحد توصل للحقيقة لأن لا أحد حاول بصدق أن يعرف".

وكشف كارلسون عن علاقة إبستين وفضائحه بإسرائيل، فقال: "بل من الواضح للغاية، لأي شخص يراقب، أن هذا الرجل كان له علاقات مباشرة مع حكومة أجنبية؛ والآن، لا يُسمح لأحد بأن يقول إن هذه الحكومة الأجنبية هي إسرائيل، لأننا.. بطريقة ما.. جرى إخافتنا.. لجعلنا نظن أن ذلك أمر غير لائق".

السي آي إيه قامت بأشياء مروعة وقتلت كثير من الناس

وأضاف تاكر كارلسون "لكن لا يوجد ما هو خاطئ في قول ذلك. ولا يوجد ما هو كريه أو معادٍ للسامية في قول ذلك".

وقال الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون: "لقد قضيت حياتي تقريبًا في واشنطن، حيث عرفت وأحببت عددًا من الأشخاص، بينهم شخص قريب جدًا مني كان يعمل في السي آي إيه، لكن هذا لم يمنعني أبدًا من القول إن السي آي إيه قامت بأشياء مروعة، منها قتل الكثير من الناس، والمشاركة في اغتيال رئيس أمريكي أثناء توليه المنصب. الجهاز لديه سجل طويل من الجرائم".

علاقة إسرائيل بفضائح جيفري إبستين، فيتو

وتابع تاكر كارلسون "هذا لا يجعلني أمريكيًا غير وفيّ. لا يجعلني معاديًا لأمريكا بأي شكل. أنا ولدت هنا، وعائلتي موجودة هنا منذ مئات السنين. أنا أحب هذا البلد، ولهذا أعيش هنا".

وأوضح كارلسون "انتقاد سلوك وكالة حكومية لا يجعلك كارهًا، بل يجعلك شخصًا حرًا. يجعلك مواطنًا، ولك الحق في أن تتوقع من حكومتك ألا تتصرف ضد مصالحك، ولك الحق في أن تطالب بعدم السماح لحكومات أجنبية بأن تتصرف ضد مصالحك؛ هذا ليس أمرًا مريبًا. ولا يجب أن يكون أمرًا محظورًا".

الحكومة الإسرائيلية ترفض إخبارنا

وأضاف كارلسون "مع ذلك، لقد دربنا أنفسنا جميعًا على الاعتقاد بأن قول ذلك محرم بطريقة ما، وأنه شيء سيئ جدًا، وأثر جعل هذا الموضوع محظورًا كان خلق الكثير من مشاعر الاستياء"

رجل المال الأمريكي جيفري إبستين، فيتو

وقال كارلسون: "وسأقولها بصراحة: الكراهية على الإنترنت، الناس يشعرون أنهم لا يستطيعون ببساطة أن يسألوا: ما الذي يحدث؟، رئيس وزراء إسرائيلي سابق يعيش في منزلك؟، ولديك كل هذه العلاقات مع حكومة أجنبية؟ هل كنت تعمل لصالح الموساد؟؛ هل كنت تدير عملية ابتزاز لحساب حكومة أجنبية؟".

وعلق تاكر كارلسون قائلًا: "بالمناسبة، كل شخص في واشنطن العاصمة يعتقد ذلك، لم ألتقِ بأي أحد لا يعتقد ذلك، ولا أعرف أحدًا منهم يكره إسرائيل، لكن لا أحد يشعر أنه يستطيع قول ذلك. لماذا؟".

وأضاف تاكر كارلسون "أعتقد أن كلما استمررنا في التظاهر، وكأن هذا غير موجود، أصبح النقاش أكثر خفاءً وريبة وكراهية؛ لذا، أظن أن من الأفضل أن نقولها بصوت عالٍ: هل حدث هذا بالفعل؟"

وقال كارلسون: "بالطبع، طُرح هذا السؤال على الحكومة الإسرائيلية، وكان جوابهم: لن نخبركم، وأظن أن جوابنا يجب أن يكون: لا، لا، طالما أننا نرسل لكم الأموال، وإذا كنتم ارتكبتم جرائم على أراضينا، فلنا الحق الكامل في أن نعرف: هل فعلتم هذا أم لا؟"

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