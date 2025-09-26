الرعاية الصحية: مصر تسعى إلى استدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي الموجه

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات الأسبوع العالمي للطاقة الذرية بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يُعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ من الذرة»، بمشاركة واسعة من القيادة السياسية الروسية، وعدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزراء الطاقة في عدد من الدول، وكبار الخبراء والمسؤولين الصحيين والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

توسيع حدود الإمكانيات: استخدام التكنولوجيا الإشعاعية في الطب

وخلال فعاليات الأسبوع العالمي للطاقة الذرية (WAW)، شارك الدكتور أحمد السبكي في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان «توسيع حدود الإمكانيات: استخدام التكنولوجيا الإشعاعية في الممارسة الإكلينيكية»، التي شهدت حضورًا بارزًا لنخبة من كبار العلماء والمسؤولين الصحيين من روسيا وبيلاروسيا وصربيا، وأدارها سيرجي فلاديميروفيتش نائب وزير الصحة في الاتحاد الروسي، وهو خبير في ضمان الجودة وسلامة المنتجات الطبية.

كما شارك في الجلسة سيرجي أناتوليفيتش إيفانوف، مدير مركز “أ. ف. تسيب” للأبحاث الطبية الإشعاعية وكبير أطباء الأورام الخارجيين لوزارة الصحة الروسية وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، وتيجران جاجيكوفيتش غيفوركيان نائب مدير تنفيذ المشروعات الفيدرالية بمركز الأبحاث الوطني للأورام "ن. ن. بلوخين"، وإيرينا نيكولايفنا زافيستوفسكايا رئيسة مركز أبحاث وتعليم الطب النووي بمعهد كورتشاتوف الوطني للأبحاث، وباكتيجول بيكبوڤنا سلطانجازييفا مديرة المركز الوطني للأورام "ن. ن. ألكسندروف" بجمهورية بيلاروسيا وكبيرة أطباء الأورام الخارجيين لوزارة الصحة البيلاروسية، ودانيتسا جرويتش رئيسة الجمعية الصربية للأورام وأستاذة الطب بجامعة بلجراد بجمهورية صربيا.

وخلال كلمته، استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية الإطار الاستراتيجي لتطوير منظومة الطب النووي في مصر، موضحًا أنه يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز البحث العلمي الإكلينيكي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام، وتطوير العلاج الإشعاعي الموجه، إلى جانب تعزيز استخدامات النانو تكنولوجي في التطبيقات الطبية والحيوية.

كما أعلن عن تعاون مصري روسي لإنشاء مركز متكامل للطب النووي ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المركز سيخدم الوجه البحري وشمال مصر، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي والبحثي في هذا التخصص الدقيق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن الشراكة المصرية الروسية في مجال الصحة والطب النووي تعكس إرثًا تاريخيًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي، خاصةً مع دخول مصر مجموعة البريكس، مشددًا على أن هذه الشراكة تتجاوز مجرد نقل التكنولوجيا إلى توطين المعرفة وبناء بنية تحتية مستدامة للطب النووي في مصر، مثمنًا في الوقت نفسه دعم القيادة السياسية في البلدين لتعزيز هذا التعاون.

الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية

وأشار إلى أن التعاون المصري الروسي يعزز الجهود الوطنية المتوافقة مع الأهداف الدولية لعام 2030 للحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية ومنها الأورام، مؤكدًا أن إدماج التكنولوجيا الإشعاعية في المنظومة الصحية يفتح آفاقًا جديدة للسياحة العلاجية والطب الموجه للوافدين من مختلف الدول.

وفي ختام مشاركته، أكد على أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث يعكس دورها الفاعل في الانفتاح على تعزيز التعاون الدولي في الابتكار الصحي، بما يجسد مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ويُعقد المنتدى الدولي للأسبوع العالمي للطاقة الذرية (WAW) خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025 في مركز VDNH بموسكو، ويعد أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة، ويجمع قيادات الدول المختلفة للبرامج النووية وكبار الخبراء العالميين ورؤساء الشركات الكبرى، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وبحضور ما يزيد على 10,000 زائر و18,000 مشارك في برنامج الشباب.

ويأتي انعقاد المنتدى تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الصناعة النووية الروسية، حيث يشمل برنامج الأعمال جلسات عامة وموائد مستديرة تحت شعار «كل شيء يبدأ بالذرة»، ويعرض مساهمة الصناعة النووية في تنمية الاقتصاد ودور التقنيات الحديثة في حياة الناس وضمان بيئة طبيعية مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.