شيماء سيف وزوجها يتصدران التريند بعد أنباء انفصالهما

تصدرت النجمة شيماء سيف، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء علي السوشيال ميديا تزعم انفصالها عن زوجها محمد كارتر.

شيماء سيف وزوجها محمد كارتر

الغريب في الأمر أن مصادر مقربة من الطرفين، خرجت تنفي الأتباء المتداولة بشأن انفصالهما، بينما خرجت مصادر أخري تؤكد انفصال الطرفين الأمر الذي أثار جدلا وتساؤلات كثيرة من قبل جمهور شيماء سيف، خاصة أنها ليست المرة الأولي التي تخرج فيها أنباء تزعم انفصال شيماء سيف وزوجها، خاصة بعد انفصالهما بالفعل العام الماضي لعدة أشهر، ثم عادا مجددا.

فيما ألتزم الطرفان بالصمت، ولم يعلق أحد منهما بالتأكيد أو النفي.

في شهر مارس العام الماضي، عادت الفنانة شيماء سيف إلى زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد انفصال استمر قرابة شهر.

ونشر محمد كارتر صورة تجمعه بشيماء وعلق عليها قائلًا: “اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلِّح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني”.

سر عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

كما كشفت الفنانة شيماء سيف، عن فنانة شهيرة وراء رجوعها لزوجها محمد كارتر، وذلك بعد دقائق من نشر الفنانة يسرا رسالة تهنئة إلى “شيماء وكارتر” بمناسبة عودتهما.

رسالة تهنئة من الفنانة يسرا إلى شيماء سيف وكارتر

وقالت يسرا عبر خاصية "القصص المصورة" في حسابها بمنصة "إنستجرام" في رسالة تهنئة الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر: “حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض، ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر.. بحبكوا أوي”.

