عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد شهر من الانفصال

أعلن مدير الإنتاج محمد كارتر عن عودته للفنان شيماء سيف، بعد انفصال استمر قرابة شهر، حيث نشر كارتر صورة تجمعه بشيماء وعلق عليها قائلا: “اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني”.

شيماء سيف ومحمد كارتر

وكان قد كشف محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقام بنشر صورة له مع زوجته الفنانة شيماء سيف وعلق عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتِ لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتِ لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتِ يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".



وأضاف: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولوا لي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

واسترد: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًّا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: “وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا ما جاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم”.

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