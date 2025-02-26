الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

يسرا تدعم عمرو مصطفى في محنته الصحية

عمرو مصطفى ويسرا،
عمرو مصطفى ويسرا، فيتو

دعت الفنانة يسرا بالشفاء العاجل للملحن عمرو مصطفى الذي يمر بمحنة صحية بعد استئصاله ورما سرطانيا.

ونشرت يسرا صورة لها برفقة عمرو مصطفى عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “صديقي العزيز على قلبي الملحن الجميل عمرو مصطفي ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك على خير.. وإن شاء الله تقوم بألف سلامة”.

وكان الفنان والملحن عمرو مصطفى قد كشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الهضبة عمرو دياب.


 

الحالة الصحية لعمرو مصطفى 

وقال عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "أنا الحمد لله زي الفل، وأشكر كل الناس اللي كتبت لي كلام جميل وأكيد كان فارق معايا كتير".

رسالة عمرو مصطفى للهضبة عمرو دياب

وتابع:"انا بشتغل ونزلت الشغل والحمد لله كله كويس، وبعد لما شفت بوست عمرو دياب قلت أخويا وأنا بحبه وخلاص نسيت الخلافات ولو عايز كل اللي غنيته ياخده، وأشكر تركي آل الشيخ ومي فاروق وأحمد العوضي وتامر حسني".

 

موقف تامر حسني مع عمرو مصطفى

ولفت: "تامر حسني كان معايا من أول يوم بس أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، وأنا زي الفل ومية مية، وكله هيعدي، وأنا راجع للناس كلها وهلحن لكل الناس وعمرو دياب أخويا وحبيب قلبي ومعنديش مشكلة إني ألحن له".


واختتم: "يكفي دعاء الناس ليَّ وربنا يخليهم ليَّ".

 

 

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