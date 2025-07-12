محافظ أسيوط يهنئ أبطال الجودو لحصدهم 6 ميداليات في لقاء المشروع القومي للموهبة (صور)

أعرب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن خالص تهانيه وتقديره لأبناء المحافظة من براعم الجودو المشاركين في اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو وعدد من الأندية.

وقال محافظ أسيوط إن أبناء المحافظة أثبتوا مجددًا أن لديهم من العزيمة والموهبة ما يؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات، حيث نجح لاعبو الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في حصد 6 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و2 فضية، و1 برونزية، مشيدًا بروحهم الرياضية العالية، والإصرار الذي أبدوه خلال المنافسات.

أسماء الأبطال الفائزين بالميداليات

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الميداليات الذهبية قد حصل عليها كل من: اللاعبة مي أسامة، واللاعبة شذى محمد، واللاعب محمد أحمد تليتي، فيما نالت كل من اللاعبة جودي محمد الطيب، واللاعب عمر محمود الميداليتين الفضيتين، بينما حصلت اللاعبة مريم أنور على الميدالية البرونزية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح رؤية الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، في رعاية المواهب الشابة وتنمية قدراتهم من خلال برامج احترافية، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من دعم كبير للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

كما وجه محافظ أسيوط بالشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد سويفي، ولجميع المدربين والمشرفين الفنيين على الجهود المتميزة التي أسهمت في إعداد اللاعبين بشكل احترافي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين.

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