11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

شهد الأسبوع الرئاسي صدور 11 قرارا جمهوريا فضلا عن عدد من التوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي:

1- القرار رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطع أراضى لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- وقرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.

3- والقرار رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «الخدمات الجوية المنتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرق العاصمة

4- والقرار رقم 511 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرق العاصمة

كما أصدر قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية وهم:

5 - الدكتور عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب

6- الدكتور أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب

7- الدكتور عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس

8 - الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق – جامعة مطروح

9- الدكتور عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور

10 - والدكتور عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط

العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

11- كمل أصدر الرئيس السيسي قرار بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم، وتضمنت قائمة الأسماء:

سعيد مجلي الضو عليوة

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26 /8 /2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي التقاه خلال الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي في نيويورك وشارك فيه عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب، وشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس، حيث أضاف رئيس الوزراء أن الرئيس ترامب أشاد بما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات طيبة وتقدير لشخص الرئيس وجهوده في المنطقة، وقد انضم إلى الإجتماع مع الرئيس كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.

الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اللقاء نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس، في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تناول مشاركته في مؤتمر “حل الدولتين” الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، إلى جانب حضوره الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء أوضح أنه أكد خلال الفعاليات والاجتماعات على أهمية التمسك بخيار السلام، وحرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل.

مؤتمر “حل الدولتين”

كما أوضح رئيس الوزراء أن اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر “حل الدولتين” شكّل حدثًا تاريخيًا، وأسهم في خلق زخم دولي داعم للقضية، حيث ساد توافق واسع على رفض الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك رفض جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض الأمر الواقع على الأرض.

ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وأكد رئيس الوزراء كذلك أن كلمة مصر في المؤتمر شددت على ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أن التسوية لا يمكن أن تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لدفع جهود حل الدولتين.

خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير اهله

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ترامب بشأن غزة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس الأمريكي أكد رفضه لاستمرار الحرب، وأن الولايات المتحدة عازمة على إنهائها، وانها وضعت خارطة طريق واضحة لوقفها الفوري، وأن الرئيس ترامب أكد كذلك على إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير اهله.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا نتائج مباحثاته في نيويورك مع عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

حماية السلام

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة، مشددًا على أن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تخدم أي طرف، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من نزاعات أنهكت شعوبها، مما يحمّل دولها، وعلى رأسها مصر، مسؤولية كبيرة في حماية السلام وترسيخه.

وقف الحرب في غزة

وفي هذا الإطار، رحّب الرئيس بمبادرة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، معربًا عن تطلعه إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن، ومؤكدًا أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، ومجددًا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

