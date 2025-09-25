الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية “الخدمات الجوية المنتظمة” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.



وكان الرئيس السيسي أصدر مؤخرا قرار رقم 511 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرق العاصمة وتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية وهم:

– الدكتور عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

– الدكتور أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب.

– الدكتور عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين، جامعة السويس.

– الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة مطروح.

– الدكتور عبد العزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية، جامعة دمنهور.

– الدكتور عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة أسيوط.



