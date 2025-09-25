الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية “الخدمات الجوية المنتظمة” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.


وكان الرئيس السيسي أصدر مؤخرا قرار رقم 511 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرق العاصمة وتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية وهم:

– الدكتور عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

– الدكتور أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب.

– الدكتور عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين، جامعة السويس.

– الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة مطروح.

– الدكتور عبد العزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية، جامعة دمنهور.

– الدكتور عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة أسيوط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سلطنة عمان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

مصر وكوريا الجنوبية توقعان منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع شبه يومي في 4 أصناف والبطيخ ينهي موسمه بـ"مقاطعة شعبية"

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads