هل يوجد قرض على 10 سنوات، البنك الزراعي يجيب

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن أطول مدة يمكن الحصول عليها في تمويلات وقروض.

وتساءل العديد من العملاء عن مدى إمكانية الحصول على قرض وتمويل لمدة نحو 10 سنوات.

وقال البنك إن مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2025 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2025 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

بطاقات الخصم في البنك الزراعي

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

