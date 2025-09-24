تعاون بين البنك الزراعي والوكالة الألمانية لتعزيز نظم الحوكمة

في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي المصري، على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام، وتطبيق معايير الاستدامة في كافة منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية، وقع البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة IPC للاستشارات.

وذلك بغرض إرساء أسس التمويل المستدام، حيث تقوم على تطوير وتفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودمجها في إجراءات الإئتمان والأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة استثمارات البنك، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وأفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

ووفقًا لبروتوكول التعاون، تعمل الوكالة الألمانية على تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة، تناسب احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقع البروتوكول كل من: غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الدعم، وكارينا دنكر، المدير المسئول عن التغير المناخي والتحول الأخضر بشركة IPC للاستشارات، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، وعدد من مسئولي البنك الزراعي المصري، وممثلين عن قطاعات الاستدامة والتمويل المستدام والائتمان والمخاطر.

حرص البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية، لتأكيد التزامه الراسخ بدمج المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، فضلًا عن دعم جهود البنك نحو تحقيق نظام مالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، باعتباره أكبر البنوك في تمويل القطاع الزراعي وكافة الأنشطة المرتبطة به، وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت عن سعادتها بتحقيق تلك الشراكة الاستراتيجية بين البنك الزراعي المصري، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشركة IPC للاستشارات، والتي تمثل خطوة رائدة في مسيرة البنك نحو تعزيز قدراته في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، من خلال حصول البنك الزراعي المصري، على حزمة متكاملة من الاستشارات والدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة الاستثمارات.

وأضافت بأن البنك يسعى لوضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر، مما يسهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة المستفيدين من برامجه ومنتجاته التمويلية.

وأشارت إلى أن أطر التعاون المشترك تستهدف قيام الوكالة الألمانية بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية لموظفي البنك، في قطاعات الاستدامة، والمخاطر، والائتمان وتدريبهم على مبادئ التمويل الأخضر المستدام، ومساعدتهم على وضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير وتصميم المنتجات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وتطبيق الحوكمة بشفافية على كافة أنشطة البنك التمويلية.

