رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بغزة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك اليوم الجمعة، إن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب.

وأضافت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه لن تقام دولة فلسطينية- وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: "استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

من جهتها، أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، منح الرئيس دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفته "شيكًا على بياض" في الحرب على غزة.

وقالت هاريس: "لقد منح دونالد ترامب نتنياهو تفويضًا مفتوحًا ليفعل ما يشاء".

وأعربت هاريس التي اضطرت لمواجهة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خلال جولتها الترويجية لكتابها عن تعاطفها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها، بصفتها نائبة للرئيس، تحدثت علنًا لأول مرة عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مشيرة إلى أنها تعرضت في ذلك الوقت لانتقادات حادة من إدارة بايدن بسبب تناولها العلني لهذه القضية الحساسة.

