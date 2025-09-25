رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 400 ألف نزحوا من غزة بسبب جرائم الاحتلال

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الفلسطينيين يواجهون أبشع الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المساكن والبنية التحتية وتطويق مدينة غزة، عبر مجازر تُرتكب باستخدام الطائرات والعربات المفخخة والمسيرات، لإجبار السكان على النزوح.

نزوح قسري لمئات الآلاف

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن نحو 400 ألف مواطن نزحوا من مدينة غزة إلى مناطق غير مؤهلة للسكن، تعاني من الاكتظاظ السكاني والمجاعة وانعدام المياه، في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف تلك المناطق بالقصف والقتل، ضمن مخطط يستهدف تغيير التركيبة السكانية للقطاع ودفع الفلسطينيين شمالًا ووسطًا وجنوبًا تمهيدًا لتهجيرهم إلى سيناء وخارج الأراضي الفلسطينية.

أهداف الاحتلال ورفض المبادرات

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن إسرائيل وسّعت من عدوانها البري باتجاه جنوب القطاع، واضعة الحرب كخيار استراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لم تُبدِ أي نية جادة في التفاوض لاستعادة الرهائن، بل أفشلت جهود الوسطاء ورفضت جميع المبادرات.

وقف الحرب أولوية فلسطينية

وشدد عبد العاطي على أن وقف الحرب في غزة يمثل أولوية قصوى للفصائل الفلسطينية، باعتباره السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الوطنية.

