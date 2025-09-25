الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: لقاء ‎نتنياهو وترامب سيحسم رد ‎إسرائيل على الاعتراف الدولي بفلسطين

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قالت وسائل ‏إعلام عبرية، إن لقاء ‎رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ‎ترامب سيحسم رد ‎إسرائيل على الاعتراف الدولي بفلسطين.

 

نتنياهو يتحدى العالم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه لن تقام دولة فلسطينية، وذلك على حد قوله.

وزعم نتنياهو: "استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

 

ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

من جهتها، أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، منح الرئيس دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفته "شيكًا على بياض" في الحرب على غزة.

وقالت هاريس: "لقد منح دونالد ترامب نتنياهو تفويضًا مفتوحًا ليفعل ما يشاء".

وأعربت هاريس التي اضطرت لمواجهة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خلال جولتها الترويجية لكتابها عن تعاطفها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها، بصفتها نائبة للرئيس، تحدثت علنًا لأول مرة عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مشيرة إلى أنها تعرضت في ذلك الوقت لانتقادات حادة من إدارة بايدن بسبب تناولها العلني لهذه القضية الحساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو إسرائيل ترامب الاعتراف الدولي بفلسطين

مواد متعلقة

ترامب: أصبحنا قريبين من التوصل لصفقة بشأن غزة

هاريس: ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

نتنياهو يتحدى العالم: لن تقام دولة فلسطينية ولسنا ملزمين بتخاذل بعض القادة

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads