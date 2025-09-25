صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطة أمريكية لتعيين توني بلير لرئاسة حكومة مؤقتة في غزة 

نقلت صحيفة هارتس العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن البيت الأبيض يطلق خطة يرأس بموجبها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إدارة مؤقتة لقطاع غزة، دون إشراك السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولية".

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن الخطة تتضمن تعيين هيئة دولية تُشرف على إعادة إعمار القطاع وإدارته لعدة سنوات، كما تنص الخطة على أنه خلال هذه الفترة، ستتمركز قوة دولية في غزة، لتحرس حدود القطاع وتمنع حماس من إعادة تأسيس نفسها.

كما لفتت الصحيفة العبرية إلى أن المصدر الإسرائيلي أوضح أن الخطة، تحظى بدعم كامل من ترامب، وأن إسرائيل لا تستبعدها أيضًا.

ومن جانبها، قالت القناة "12" العبرية إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضي وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة.

وأضافت القناة "12" أن بلير التقى بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والوزير بيني جانتس، في اجتماعات لم يتم الإفصاح عن فحواها، لكن القناة العبرية تقول إن الهدف هو أن يلعب بلير دور المبعوث الذي سيتوسط فعليا بين الرغبات الإسرائيلية في "اليوم التالي" وبين الدول العربية المعتدلة.

