خارج الحدود

ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن أسرى الاحتلال في غزة بات قريبا جدا

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

 

نتنياهو يتحدى العالم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه لن تقام دولة فلسطينية- وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: "استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

 

ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

من جهتها، أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، منح الرئيس دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفته "شيكًا على بياض" في الحرب على غزة.

وقالت هاريس: "لقد منح دونالد ترامب نتنياهو تفويضًا مفتوحًا ليفعل ما يشاء".

وأعربت هاريس التي اضطرت لمواجهة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خلال جولتها الترويجية لكتابها عن تعاطفها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها، بصفتها نائبة للرئيس، تحدثت علنًا لأول مرة عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مشيرة إلى أنها تعرضت في ذلك الوقت لانتقادات حادة من إدارة بايدن بسبب تناولها العلني لهذه القضية الحساسة.

