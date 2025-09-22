الخميس، نادي 6 أكتوبر يوقع بروتوكولا مع خورفكان الإماراتي بحضور وزيري الرياضة والإسكان

يوقع نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي بروتوكول تعاون مع إدارة نادي خورفكان الإماراتي، يوم الخميس المقبل بمقر النادي.

ومن المنتظر، أن يحضر توقيع البروتوكول كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ووعيسي هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدولة الإمارات، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

ومن جانبه، أكد دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر، أن البروتوكول مع نادي خورفكان يحقق تعاون رياضي شامل يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم زيارات متبادلة، والتعاون في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية المشتركة.

وأضاف عبد اللطيف صبحي، أن إمكانيات نادي 6 أكتوبر، وعدد أعضائه، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلي الطفرة الانشائية والرياضية التي يشهدها النادي خلال الفترة الماضية، جعلته من الأندية الكبيرة، مؤكدًا أن التعاون مع نادي بحجم خورفكان سيشكل إضافة كبيرة للطرفين.

وشدد رئيس نادي أكتوبر، على أهمية استمرار التواصل وتفعيل البروتوكول مع نادي كبير مثل نادي خورفكان الاماراتي يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز من فرص التطوير والنمو في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.

أشرف صبحي يجتمع بمسئولي نادي 6 أكتوبر

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعا مع مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والنادي، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الرياضية، وتعزيز الأنشطة المقدمة للأعضاء، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحوري للأندية الرياضية في تنمية المواهب ودعم الأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تحسين البنية التحتية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من

كما ناقش الاجتماع خطط النادي لاستضافة البطولات الرياضية، وسبل التعاون مع الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بالرياضة المصرية، إلى جانب استعراض المشروعات الاستثمارية المقترحة التي تسهم في تنويع مصادر دخل النادي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة.

