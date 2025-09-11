الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لمعلمي الحصة بالقاهرة، رابط اختيار الإدارة التعليمية للتسكين

مديرة مديرية تعليم
مديرة مديرية تعليم القاهرة، فيتو

 أعلنت الدكتورة همت أبو كيلة،مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح اللينك الخاص بالتنسيق العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لمعرفة الإدارة التي تم تسكين معلمي مسابقة٣٠ ألف معلم (الدفعة الثالثة - تظلمات الدفعة الثانية - والدفعة الرابعة).

نقابة المعلمين تفتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

مزايا غير متوقعة، التعليم تزف بشرى سارة لـ معلمي الحصة


وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم أن اللينك كالتالى: https://generaltansikcairomoe.com/
 
وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة التوجه للإدارات التعليمية المسكن عليها المعلمين لاستكمال إجراءات مسوغات التعيين.


وكانت قد أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.


وأكدت النقابة أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

 

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

الادارة التعليمية الدكتورة همت أبو كيلة النقابة العامة للمهن التعليمية خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة معلمي الحصة

