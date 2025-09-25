الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات للالتحاق بكلية التجارة

المجلس الأعلى للجامعات
أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على المدارس الفنية التجارية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الفنية التجارية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية التجارية "نظام السنتان".

وعقدت تلك الاختبارات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026. وللاطلاع على النتيجة يمكن للطلاب الدخول من هنــــــــــــــا.

يذكر ان التسجيل لاختبارات طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3و 5 سنوات، للالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة والحقوق بدأ في الأول من أغسطس الماضي، وتقليل الاختبارات وفق جداول ومواعيد محددة.

الجريدة الرسمية
