أخبار مصر

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات،97.67% للتجارة و96.9% للسياحة والفنادق

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

ظهرت الآن على موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، نظام 3 و5 سنوات.

وبلغ الحد الأدنى بكليات دبلوم تجاري نظام 3 سنوات، أما الحاصلين على شهادة التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات، في كليات التجارة 97.67%، وكليات السياحة والفنادق 96.9%، والمعاهد الفنية الصحية 98.10%.

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم تجارة نظام 3 سنوات 2025

نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025
نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025

 

نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025
نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025
نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025
نتيجة تنسيق كليات دبلوم تجارة 3 سنوات 2025

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات معرفة نتيجة تنسيق القبول 

بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له بالكلية أو المعهد الذي رشح له.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 موقع التنسيق الإلكتروني دبلوم تجاري نظام 3 سنوات الحد الادنى بكليات دبلوم تجاري نظام 3 سنوات

