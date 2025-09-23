سيد حجاب، قصة صياد الكلمات من الهندسة إلى ملك الأغنية الدرامية ومبتكر "التترات”

سيد حجاب، أمير الحواديت، صياد الكلمات وشاعر الفقراء المعبر عن آلامهم، سيد شعراء العامية العامية وحجابها، ولقب بساحر التترات فهو من وضع كلمات أجمل تترات المسلسلات، اختار العامية لتكون طريقه، أشعاره يفهمها الجميع، اشتهر بكتابة أشعار الفوازير، تنبأ له صلاح جاهين بمستقبل كبير فى كتابة الشعر، عهدت إليه الدولة في كتابة مقدمة دستور عام 1914، ورحل عام 2017.



وُلد الشاعر سيد حجاب في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1940 بالدقهلية، والده شاعر عشق جلسات المصطبة الشعرية التي كانت تضم قعدات الصيادين على ضفاف بحيرة المنزلة، التحق بكلية الهندسة قسم تعدين ولكن ترك الهندسة واتجه لكتابة الشعر حتى أصبح أحد أشهر الشعراء العرب ورائد من رواد شعر العامية، شغل وظيفة باحث بهيئة المسرح، ثم رئيس القسم الفني والأدبي بمجلة الشباب.



اتجه الشاعر سيد حجاب إلى كتابة الشعر واختار العامية لتكون سبيله إلى البسطاء، وكتب أول قصيدة عن أحد الشهداء بعنوان "نبيل منصور"، وأصدر أول ديوان له باسم "صياد وجنينة"، وبعده اتجه إلى تقديم مجموعة من البرامج الإذاعية الشعرية منها:بعد التحية والسلام، عمار يا مصر، أوركسترا، إلى أن التقى بالشاعر عبد الرحمن الأبنودى لتنشأ بينهما صداقة قوية فقدم معه برنامج "بعد التحية والسلام" بالتناوب، وبعد فترة انفصلا وبدأ كل منهما يقدم برنامجًا منفصلًا ليتجه حجاب إلى عالم الشعر الغنائي، حتى تغنى بكلماته كثير من المطربين، بعدما كون ثنائيًّا مبدعًا مع الملحن عمار الشريعي.

أغاني فوازير شريهان

عشق الشاعر سيد حجاب كتابة كلمات تترات المسلسلات وبرع فيها فهو كاتب أشعار مسلسلات: الليل وآخره، الحقيقة والسراب، قاسم أمين، الأصدقاء، هوانم جاردن سيتي التي أبدعت في غنائها هدى عمار، أوبرا عايدة، بوابة الحلواني، أرابيسك، العائلة، المال والبنون الذي أبدع في غنائه علي الحجار وحنان ماضي، أوبرا عايده الذي برعت فيه عفاف راضي قاسم أمين الذي غنته أصالة، العائلة الذي غنته أنغام، إضافة إلى أغاني فوازير شريهان في التليفزيون.

تتر ليالى الحلمية أشهر التترات

وكان تتر مسلسل ليالي الحلمية أشهر وأجمل ما كتب وغناها محمد الحلو وتقول مطلعها: ومنين بييجى الشجن...من اختلاف الزمن/ومنين بييجى الهوى...من ائتلاف الهوى / ومنين بييجي السواد...من الدموع والعناد /ومنين بييجي الرضا...من الإيمان بالقضا.



كما كتب سيد حجاب أشعار أغاني العديد من المسرحيات منها: حدث في أكتوبر، مسرحية أبو علي، نرجس، دنيا البيانولا، الواد سيد الشغال، شباب امرأة، البحر بيضحك ليه، أولاد ريا وسكينة وغيرها.

ميرفت الجسري زوجة الشاعر سيد حجاب



حصل سيد حجاب على العديد من الجوائز أهمها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 في الشعر عن مجمل أعماله، حصل على جائزة الدولة التقديرية للآداب، ومن أشهر مؤلفاته:الأعمال الشعرية الكاملة، ألبومات أطفال أطفال، بسبوسة، مختارات سيد حجاب.

جائزة سنوية شعرية

وأعلنت ميرفت الجسري، زوجة سيد حجاب الراحل، في سبتمبر 2020 تزامنا مع يوم ميلاده الثمانين إطلاق جائزة سيد حجاب في شعر العامية بهدف تشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة، وتقام مسابقة الجائزة سنويًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.