أمين الأعلى للجامعات: العصر الحالي يتطلب مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة

شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القاهرة، الذي أقيم بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، وحضر الحفل لفيف من ممثلي الهيئات الدبلوماسية وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور.

وفي كلمته خلال حفل التخرج، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته بمناسبة تخرج دفعة جديدة، مؤكدا أن هذا الحفل يمثل بداية انطلاق نحو مستقبل زاهر بإذن الله، ومستقبل مليء بالفرص والمسؤوليات الكبيرة التي تنتظر الخريجين.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن الخريجين اجتازوا رحلة طويلة "مليئة بالتحديات والنجاحات"، اكتسبوا خلالها المهارات والمعرفة التي تؤهلهم ليكونوا قادة في مجالاتهم.

وشدد على أن برامج الأكاديمية لم تكن مجرد مناهج تعليمية تقليدية، بل كانت بمثابة منصات للتفكير الإبداعي والنقدي، والابتكار والتميز، ولتعلم كيفية مواجهة التحديات بأسلوب علمي حديث ومتكامل.

كما أوضح رفعت أن الأكاديمية العربية هي مؤسسة تعليمية تحرص على التعاون مع كبريات الجامعات الدولية لضمان تجهيز الخريجين بأحدث المهارات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد على أن العصر الحالي هو عصر المعرفة والتكنولوجيا، ويتطلب من الخريجين مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة.

وتوجه بشكر خاص إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن فرحة اليوم هي ثمرة لجهودهم وتضحياتهم، ووصفهم بأنهم كانوا الداعم الأساسي لأبنائهم، مؤكدا أن هذا التخرج هو فوز مشترك بين الأبناء والأهل، ويحق لهم أن يفخروا بما حققوه.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي منظمة تعليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى التعليم، والتدريب، والأعمال البحثية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

