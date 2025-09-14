التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

إضافة المواليد الجدد، نفى الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن يكون الهدف من استمارة تحديث البيانات هو إضافة المواليد الجدد، مؤكدًا أن الغرض الأساسي منها هو تحديث بيانات المواطنين لضمان استمرارهم وأسرهم في الحصول على الدعم التمويني المقرر لهم.

استمارة تحديث المواطنين في بورسعيد

وأوضح مساعد وزير التموين في تصريحات خاصة لـ “ فيتو ”، أن الاستمارة يجري تطبيقها حاليًا بشكل تجريبي على مواطني محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يتم تعميم التجربة في باقي المحافظات فور التأكد من نجاحها.

وشدد على أن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي حذف أو إضافة أفراد أو مواليد جدد، وإنما تقتصر على تحديث البيانات وربطها بالنظام الجديد.

وأضاف أن الاستمارة تمثل مرحلة أساسية في مشروع كبير هو الكارت الموحد للخدمات الحكومية، الذي يتيح استخدام بطاقة واحدة لصرف الخبز والسلع التموينية، بجانب إجراء المعاملات المالية والخدمات الحكومية المختلفة.

ولفت إلى أن التجربة أثبتت نجاحها بعد تطبيقها على أكثر من 42 ألف أسرة، وأن الوزارة تسعى الآن للخروج بنموذج متكامل من محافظة بورسعيد تمهيدًا للتعميم على باقي المحافظات.

اليوم: إطلاق استمارة تحديث البيانات للمواطنين إلكترونيا

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة استمارات تحديث البيانات للمواطنين إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر، ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني، بما يتيح إضافة أسر جديدة.

وأكدت أنه للتيسير على المواطنين سيتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية: http://digital.gov.eg ثم الضغط على تصفح الخدمات، ثم اختيار "التموين" من القائمة، ثم اختيار الخدمة، وهى: "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على "بدء الخدمة".

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة فى تحديث البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن الاستمارة تشمل المعلومات الأساسية للمواطن وبيانات الأسرة ومحل الإقامة والحالة الصحية للأسرة والمؤهلات الدراسية إضافة إلى البيانات الوظيفية والشركات والمركبات المملوكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.