ماهو الحد الأقصى للسحب النقدي من خلال الفيزا يوميا؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول الحد الأقصى للسحب النقدي من خلال الفيزا يوميا.

وأوضح مصرفيون أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال فروع البنوك للأفراد والشركات 250,000 جنيه مصري، وحد السحب من خلال ماكينات الصراف التابعة لكل بنك وفقا ونوع البطاقة الخاصة بالعملاء.

يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن طريقة الحصول على الأرقام الموجودة على الفيزا حال تعرضها للمسح وهم خارج البلاد.

ويتساءل العملاء حول إمكانية الوصول إلى هذه الأرقام لإتمام عمليات السحب، وهم بالخارج ومدى إمكانية مساعدة البنك لهم.

ومن جانبهم أوضح مسئولو بنك القاهرة أنه يجب التوجه لأي فرع من فروع البنك، وإصدار بطاقة بدل تالف حيث إن أرقام البطاقة لا تظهر من خلال البنك.

غلق الحساب الجاري في البنك

ومن جانب آخر تلقى مسئولو الصفحة الرسمية لبنك القاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالا حول هل هناك رسوم يسددها العميل حال غلق الحساب الجاري في البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه لا توجد رسوم مقابل غلق الحساب، ولكن لابد من توجه العميل للفرع لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات الغلق للحسابات.

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى المفترض وجوده في الحساب الجاري ضمانا للإعفاء من الرسوم الشهرية للعملاء.

وأوضح بنك القاهرة أن الحد الأدنى للرصيد المتبقي في حساب الجاري لابد ألا يقل عن 1500 جم وتصل عمولة تجاوز أدنى رصيد 75 جنيها شهريا.

مستندات بطاقة ميزة

يقدم بنك القاهرة خدمات متنوعة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي:

"تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

