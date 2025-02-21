الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا يكشف حقيقة اختراق حسابه على فيس بوك

أحمد السقا
أحمد السقا

 كشف النجم أحمد السقا حقيقة ما تم تداوله حول اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انتشار منشور غامض أثار الجدل بين متابعيه.

في هذا السياق، كتب السقا عبر حسابه الرسمي: “صباح الفل، جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع. للتوضيح، الصفحة لم يتم سرقتها، ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة كتب كلمتين بالغلط ونزلهم على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده.”

وأضاف: “تم مسح البوست، ودي حاجات بتحصل عادي، المهم ما تخلوش ده ينسيكم أغنية “إسكندراني” الحلوة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم.”

 

على الجانب الآخر، يواصل أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد “العتاولة 2”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، وعدد من النجوم.

 

و قال الفنان أحمد السقا إن مسلسل "العتاولة" له خصوصية شديدة وارتبط به الجمهور بصورة لافته وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي، وأشار إلى أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهود مُضاعف حيث مثَل النجاح الطاغي للموسم الأول سلاح ذو حدين فالجمهور ينتظر الأفضل وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها.

 

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التواصل الاجتماع اختراق حساب أحمد السقا باسم سمرة النجم أحمد السقا

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