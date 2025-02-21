حدود الدخل الشهري في مبادرة التمويل العقاري 3% من بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الحدود الشهرية المطلوبة لدخل العميل لإتمام عملية تمويل القرض العقاري بفائدة 3%.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد "3%" متوفرة بالشروط والخصائص التالية:

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري

الفرد الأعزب: 6 آلاف جنيه الأسرة: 8 آلاف جنيه

الحد الأدنى لمدة الخدمة

6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

عام لأصحاب المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية

سن المقترض

من 21 حتى 60 سنة في نهاية مدة القرض

مدة القرض

من 84 شهرا حتى 360 شهرا

الحد الأقصى لنسبة عبء الدين

50 % من صافى الدخل الشهري يتضمنها قسط قرض التمويل العقاري بنسبة 40%

الحد الأدنى للدفعة المقدمة

10 % من إجمالي قيمة الوحدة

مصاريف إدارية

0.50 %

وفيما يخص المستندات المطلوبة لإتمام قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة فهي كالاتي:



أولًا: مستندات المنح

بيان مفردات مرتب أو خطاب من جهة العمل أو شهادة محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين والمستندات الخاصة بالمحاسب القانوني – صورة سارية من الكارنية + تراخيص مزاولة المهنة) صالحين لمدة عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى بشرط ان لا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر.

إيصال مرافق حديث بحد أقصي عام من تاريخ تحريره بشرط بشرط ان لا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية) للزوجة/الزوج.

صورة قسيمة الزواج للعميل المتزوج أو بطاقة الزوجة مذكور فيها اسم الزوج/ الزوجة.

استيفاء إقرار شريك متضامن فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين فى التعاقد على الوحدة.

إقرار استبيان حالة صحية (إقرار صحي)

صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية كاملة (لأصحاب المهن الحرة والشركات) موضحا بها الاطلاع على الأصل والتوقيع بذلك مع كتابة الرقم الآلي للموظف.

حافظة المستندات.

صوره من الاستعلام الميداني (منزل – عمل)

صورة من استمارة حجز الوحدة.

ثانيًا: مستندات الصرف

شيكات بنكية مسحوبة على بنك القاهرة بقيمة أقساط القرض والفوائد وعلى أن يكون تاريخ استحقاق أول شيك بعد سنة.

توكيل من العميل للبنك لرهن الوحدة لصالح بنك القاهرة



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