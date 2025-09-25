الخميس 25 سبتمبر 2025
حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنصورة

حملة للكشف عن المخدرات
حملة للكشف عن المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي سيارات الحافلات المدرسية بالمنصورة، وأكد أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة الطلاب خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالمنصورة 

وفي هذا السياق، قامت لجنة، بشن حملة شملت سحب عينات لتحليل مخدرات مفاجئ، لسائقي عدد من المدارس، شملت، مدرسة العائلة المقدسة، مدارس جلوري، مدارس الدلتا، وذلك حفاظا على أرواح وصحة أبنائنا الطلاب، وقد جاءت النتيجة سلبية لجميع سائقي شركات الأتوبيسات "الباصات"  العاملة في هذه المدارس.

 

جاءت حملة الكشف عن حالات التعاطي والإدمان ببن سائقي الحافلات المدرسية، بالتنسيق والتعاون المشترك بين محافظة الدقهلية، ووزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأمن) ومديرية التربية والتعليم (إدارة الأمن) ووزارة الصحة (المعمل المشترك) ووزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية) متمثلة في الإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع  لرئاسة مجلس الوزراء.

