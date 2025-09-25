قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

الخميس 25 سبتمبر 2025
 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبدالهادي حسن، اللبيني هرم)، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٩ /٢٠٢٥. 

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٤٠٠ مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم؛ لتحسين ضغوط المياه.  

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.  

