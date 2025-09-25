وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا وحديقة الأزبكية وأسوان الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور ماهر استينو، الاستشاري الهندسي لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بمناطق مارينا وأسوان الجديدة، وحديقة الأزبكية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناقش وزير الإسكان، مشروعات التطوير بمارينا، والتي تشمل أعمال الطرق بمارينا 5، ومسارات المشاة، وأعمال تنسيق الموقع، مشددًا على أهمية ربط مسارات المشاة مع الحدائق والمسطحات الخضراء والحفاظ على الصورة البصرية والمظهر الجمالي.

كما تابع وزير الإسكان، مقترحات أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية لتشمل منطقة المسارح، والتي يتم تطويرها ضمن مشروعات القاهرة الخديوية، بهدف مراعاة الصورة البصرية، بجانب مناقشة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بحديقة الأزبكية.

وتناول الاجتماع، موقف عددٍ من المشروعات بمنطقة الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، والذي يضم منطقة فيلات وممشى سياحي، وبازارات سياحية ومراسي سياحية ومناطق ترفيهية، ويعد متنفسًا ومتنزهًا للسائحين وسكان المدينة ومحافظة أسوان.

