"جناح صهيون" تتجنب عبور هذه الأجواء، طائرة نتنياهو تسلك مسارا نادرا إلى أمريكا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجنبت عبور أجواء الدول الأوروبية باستثناء اليونان وإيطاليا خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.

مسار رحلة طائرة نتنياهو

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن مسار رحلة طائرة نتنياهو "جناح صهيون" غير مألوف، مشيرة إلى أنها اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، مع أقل قدر من عبور أجواء الدول الأوروبية.

ونوهت إلى أنه حتى الآن، لم تعبر الطائرة الإسرائيلية سوى المجال الجوي لليونان وإيطاليا، وهي الآن في طريقها إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

وخلال الساعات الماضية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على مدرج مطار بن غوريون، "بإدانة" قادة الدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقال نتنياهو صباح اليوم: "في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأقول حقيقتنا، حقيقة مواطني إسرائيل، وحقيقة جنود جيش الحرب الإسرائيلي، وحقيقة بلدنا".

وأضاف كاذبًا: "سأدين هؤلاء القادة الذين، بدلا من إدانة القتلة والمغتصبين وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل. هذا لن يحدث".

وقبل صعوده إلى الطائرة، قال نتنياهو أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقشان أيضا الفرص التي أتيحت نتيجة حرب غزة، والحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما في يونيو، وغيرها من الصراعات العسكرية، بما في ذلك آفاق تحسين العلاقات مع دول الشرق الأوسط الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد أعلنت عدة دول عزمها تنفيذ القرار، من بينها سلوفينيا وأيرلندا وإيطاليا، بينما شددت ألمانيا على دعمها للمحكمة مع ترك هامش للمراعاة الخاصة بعلاقتها التاريخية مع إسرائيل، في حين تحدت المجر القرار وأبدت استعدادها لاستقبال نتنياهو على أراضيها.

