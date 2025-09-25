نتنياهو يواصل تخاريفه: معظم الفلسطينيين في القدس جاؤوا إليها بعد جدي الأكبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن اليهود انتشروا من أرض إسرائيل إلى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وأن "الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي ينتمي إليه أجداده".

أضاف نتنياهو: "دائما كنا نقول: في العام القادم في أورشليم، في العام القادم في أورشليم.. جدّي الأكبر وصل إلى هنا في القرن الـ19. ومعظم الفلسطينيين الذين يعيشون هنا اليوم جاؤوا بعد وصوله".

وأردف نتنياهو: "هذه هي قصّتنا: من ناحية، عودتنا إلى وطننا القديم الذي يعود إليه أجدادنا، ومن ناحية أخرى، بناء دولة أصبحت رائدة في التكنولوجيا والابتكار. نحن (وادي السيليكون) في الشرق الأوسط، مجتمع ديمقراطي رغم الهجمات المستمرة من دول تسعى يوميًا لتدميرنا".

وعلى صعيد متصل، هاجم نتنياهو الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، معتبرا أن من يدافع عن هذا الصحفي هم "أولئك الأشخاص يدمّرون القيم التي تمثّلها أمريكا".

وتابع بالقول: إنهم يسمّون إسرائيل "الشيطان الأصغر"، وأمريكا "الشيطان الأكبر".. إن المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشعر فيه المسيحيون بالأمان هو إسرائيل. فنحن لا نكتفي بتحمل وجودهم، بل نرحب بهم. إنهم جزء من مجتمعنا. ونحن نعتني بالأماكن المقدّسة التي تُدمَر في كل مكانٍ آخر في المنطقة. ففي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تُفجَر الكنائس.

