الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 63 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بالوادي الجديد

جانب من الحملة، ڤيتو
جانب من الحملة، ڤيتو

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 63 كيلو جرامًا متنوعًا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضمان سلامة المعروض بالأسواق، وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين أن يتقدموا بأي شكاوى لهم على الأرقام التالية:01101088782 – 01005476204، مشددا على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير الجودة والصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تكثيف الحملات الرقابية تكثيف الحملات صحة المستهلك صحة المواطنين غير صالحة للاستهلاك الادمي مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد منتجات غذائية

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads